Adnkronos News

Ascolti tv giovedì 12 febbraio, ‘Don Matteo’ vince il prime time

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – E’ Rai1 con ‘Don Matteo 15’ a vincere la sfida della prima serata televisiva di ieri, giovedì 12 febbraio. La fiction con Raoul Bova ha incollato davanti allo schermo 3.790.000 spettatori, pari al 23.2% di share. Al secondo posto sul podio della serata c’è Rai2, con le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026: il Pattinaggio su Ghiaccio ha appassionato 2.413.000 spettatori per l’’11.3% di share. Su Canale5, ‘Striscia la Notizia’ ha ottenuto un ascolto medio di 1.773.000 spettatori, totalizzando uno share dell’11.7%. Rai3, che ieri proponeva ‘Splendida Cornice’, ha coinvolto 961.000 spettatori per uno share del 6.1%, mentre La7 con ‘Piazzapulita’ è stata vista da 795.000 spettatori e il 5.7% di share. Italia1 con ‘Mission: Impossible – Protocollo fantasma’ ha interessato 787.000 spettatori con il 4.8% di share, mentre Rete4, che ieri trasmetteva ‘Dritto e Rovescio’, è stato visto da 764.000 spettatori per uno share del 5.9%.  

Factory della Comunicazione

Nell’access prime time, prosegue il trend positivo di Rai1 che con ‘Affari Tuoi’ è stato visto da 4.876.000 spettatori per uno share del 22.6%, mentre Canale5, con ‘La Ruota della Fortuna’ ha tenuto davanti al video 4.664.000 spettatori pari al 21.6% di share. 

 

spettacoli

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Robert F. Kennedy Jr: “Non ho paura dei germi, sniffavo cocaina dai bordi del…

Adnkronos News

Vasco Rossi difende Laura Pausini: “Inno impeccabile, andate a farvi…

Adnkronos News

Iran eletto vicepresidente Commissione per sviluppo sociale Onu, è polemica:…

Adnkronos News

Sostenibilità, Barilla: con Energy&Water Plan investimenti per 168 milioni entro…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.