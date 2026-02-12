NewsApprofondimentoCalcio

Verso Napoli-Roma, i precedenti con l’arbitro Colombo!

By Daniele Garofalo
0

Per Napoli-Roma è stato designato Andrea Colombo della sezione di Como. Domenica alle 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona andrà in onda quello che un tempo fu il Derby Sole.

Accompagnato da Marcenaro come IV uomo, Abisso al VAR e Aureliano come AVAR. L’ultima partita arbitrata dal fischietto lombardo è stata Fiorentina-Torino terminata 2-2.

Di seguito i precedenti con entrambe le squadre:

Il bilancio sembra sorridere sia ai giallorossi che agli azzurri. Sono infatti 8 le gare dirette con i capitolini che risultano essere imbattuti: 4 vittorie e 4 pareggi (16 punti totalizzati). Lo storico con i partenopei è altrettanto positivo: su 9 gare dirette, sono 6 le vittorie e 3 le sconfitte (18 punti totalizzati). L’ultimo scontro tra le due squadre diretto da Colombo risale a dicembre 2023, dove la squadra all’epoca allenata da José Mourinho si impose per 2-0 davanti ai propri tifosi. Anche in quell’occasione non mancarono le polemiche per le due espulsioni in casa azzurra nei confronti di Politano e Osimhen.

