UFFICIALE – Coppa Italia, le decisioni del Giudice Sportivo: ammende per Atalanta e Bologna! Ecco le decisioni sul Napoli!

By Riccardo Cerino
Al termine dei quarti di finale di Coppa Italia, queste le decisioni del Giudice Sportivo, prof. avv. Alessandro Zampone. Non figurano calciatori squalificati, ma vanno registrate alcune ammende nei confronti di Atalanta e Bologna per comportamento scorretto dei propri sostenitori ed aver ritardato l’ingresso sul terreno di gioco.

I provvedimenti, ripresi dal sito legaseriea.it:

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato una bottiglietta di plastica ed una lattina sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. ATALANTA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa due minuti dell’inizio del secondo tempo.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, al 31° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Non vi è menzione per Antonio Conte, allenatore del Napoli, dopo gli insulti nei confronti dell’arbitro Manganiello immortalati dalle telecamere a bordocampo. Per il tecnico salentino si attende l’esito dell’inchiesta già aperta dalla Procura Federale: possibili una breve squalifica o una multa

