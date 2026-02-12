UFFICIALE – Coppa Italia, ecco date e orari delle semifinali d’andata!

Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, la Lega Serie A ha reso noto il programma delle semifinali d’andata di Coppa Italia. A contendersi un posto nella finale di Roma saranno Como, Inter, Lazio e Atalanta.

Como-Inter: martedì 3 marzo ore 21.00

Lazio-Atalanta: mercoledì 4 marzo ore 21.00

Il ritorno, a campi invertiti, andrà in scena nella settimana del 22 aprile. In caso di parità e a differenza di quanto visto finora, si giocheranno i tempi supplementari con la possibile appendice finale dei tiri dal dischetto.