Tiberio Ancora: “Infortuni? Colpa di coincidenze. Lucca e Lang hanno deluso le aspettative”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” ha parlato Tiberio Ancora, ex personal trainer del Napoli, il quale ha parlato della questione infortuni degli azzurri.

Ecco le sue parole:

“Annata disgraziata? E’ incredibile quello che sta accadendo a Napoli. Una visione precisa non ce l’ho perchè prima avevo sotto controllo tutto, adesso a distanza non so. Non essendoci, non ho idea di cosa possa essere successo. Il preparatore atletico del Napoli è un luminare, il lavoro sul campo e quello in palestra non può essere la causa di tanti infortuni perchè parliamo di un preparatore veramente molto bravo. All’Inter e al Tottenham non sono stato con Conte, lo so che sono le annate in cui ci sono stati più infortuni, ma parlerei di coincidenza perché lo staff del mister e che conosco benissimo è di ottimo livello. Per non parlare dello staff medico del Napoli, i dottori sono veramente di livello assoluto.

Lucca e Lang? Credo che Lucca e Lang non fossero all’altezza del Napoli, non potevano prendere il posto degli altri in rosa. Soprattutto Lucca da avversario mi ha fatto veramente impressione, ma poi quando l’ho visto quotidianamente l’impressione è stata un’altra. Tanto che ne abbiamo anche discusso, lui mi diceva che non era in forma, ma che sarebbe esploso appena sarebbe stato meglio. Lang invece non l’ho visto mai inserito nel progetto, era partito titolare poi è stato messo fuori perchè Politano e Neres erano di un livello più alto. Lang non mi ha mai convinto e infatti mi chiedevo come mai stesse con noi al Napoli. Sono stati loro però a non essersi inseriti, Lang non era mai concentrato, non era uno di quelli che voleva imporsi. Lo vedevo distratto da canzoni, da rap e a questi livelli o fai il calciatore o fai il cantante. E sono arrabbiato perchè è stato pagato tanto, ma sembrava un ragazzino viziato. Vedevo tutto, ma stavo zitto perchè poi io sono uno sanguigno, ma la sua esclusione me l’aspettavo, mi accorgevo non fosse all’altezza della situazione. L’esplosione non c’è stata, ed è giusto che sia stato mandato via perchè non era all’altezza del Napoli. Sono un po’ arrabbiato perchè una società ti compra e ti paga tanti soldi, mentre lui rideva anche quando non giocava. Lang e Lucca mi hanno deluso, entrambi. Mi avevano impressionato da avversari, di loro si parlava da tempo, ma anche Milinkovic-Savic. lo soprattutto di Lucca ero contentissimo, poi non ha reso secondo le aspettative, non so se perchè non si è avuta la pazienza di aspettare o se semplicemente non era da Napoli. I limiti possono rappresentare un handicap in un progetto importante come il Napoli”.