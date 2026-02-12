Sterling: “Sono fiducioso che il Feyenoord sia un posto dove posso essere felice”

Dopo essere stato accostato al Napoli quest’estate, Raheem Sterling è intervenuto ai microfoni del Feyenoord, ecco le sue parole:
“Essendo svincolato, ho avuto per la prima volta dopo tanto tempo l’opportunità di controllare il passo successivo della mia carriera”
“Volevo prendermi il tempo necessario per parlare con i club e i loro allenatori, per capire meglio il ruolo che immaginavano per me e assicurarmi di poter dare un valore reale in questo nuovo capitolo”.
“Dopo aver parlato approfonditamente con il CEO Dennis te Kloese e con Robin (van Persie, ndr), sono fiducioso che il Feyenoord sia un posto dove posso essere felice e affermarmi come un membro prezioso della squadra. Giocare all’estero è una sfida del tutto nuova per me, e sono pronto a coglierla. Onestamente, non vedo l’ora di iniziare. Al Feyenoord, e in particolare a Robin e Dennis: grazie per la vostra pazienza e professionalità mentre gestivo questo processo”.