Sterling: “Sono fiducioso che il Feyenoord sia un posto dove posso essere felice”

Dopo essere stato accostato al Napoli quest’estate, Raheem Sterling è intervenuto ai microfoni del Feyenoord, ecco le sue parole:

Factory della Comunicazione

“Essendo svincolato, ho avuto per la prima volta dopo tanto tempo l’opportunità di controllare il passo successivo della mia carriera”

“Volevo prendermi il tempo necessario per parlare con i club e i loro allenatori, per capire meglio il ruolo che immaginavano per me e assicurarmi di poter dare un valore reale in questo nuovo capitolo”.

“Dopo aver parlato approfonditamente con il CEO Dennis te Kloese e con Robin (van Persie, ndr), sono fiducioso che il Feyenoord sia un posto dove posso essere felice e affermarmi come un membro prezioso della squadra. Giocare all’estero è una sfida del tutto nuova per me, e sono pronto a coglierla. Onestamente, non vedo l’ora di iniziare. Al Feyenoord, e in particolare a Robin e Dennis: grazie per la vostra pazienza e professionalità mentre gestivo questo processo”.