SSCN – A Castel Volturno si riparte con un allenamento congiunto: Ischia ko!

SSC Napoli Training Center – Gli azzurri proseguono la preparazione in vista del prossimo match di campionato, domenica alle 20:45 contro la Roma allo stadio Maradona.

Il gruppo, si legge sui canali ufficiali del club, è stato impegnato in una seduta pomeridiana svolgendo un allenamento congiunto con l’SSD Ischia Calcio. Stando al portale TuttoNapoli, il protagonista è stato Romelu Lukaku, autore di una doppietta che certifica i progressi nella condizione fisica del centravanti belga mettendo minuti preziosi nelle gambe. Spazio anche per Giovane e Alisson Santos, mentre tra i marcatori è andato a segno pure Mathias Olivera. A completare il 4-0 ci ha pensato il giovane Antonio Cimmaruta, classe 2007 della Primavera oggi aggregato alla prima squadra.

Assente alla seduta Sam Beukema, out a causa dell’influenza.