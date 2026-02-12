NewsCalcioNapoli

SSCN – A Castel Volturno si riparte con un allenamento congiunto: Ischia ko!

By Riccardo Cerino
0

SSC Napoli Training Center – Gli azzurri proseguono la preparazione in vista del prossimo match di campionato, domenica alle 20:45 contro la Roma allo stadio Maradona.

Factory della Comunicazione

Il gruppo, si legge sui canali ufficiali del club, è stato impegnato in una seduta pomeridiana svolgendo un allenamento congiunto con l’SSD Ischia Calcio. Stando al portale TuttoNapoli, il protagonista è stato Romelu Lukaku, autore di una doppietta che certifica i progressi nella condizione fisica del centravanti belga mettendo minuti preziosi nelle gambe. Spazio anche per Giovane e Alisson Santos, mentre tra i marcatori è andato a segno pure Mathias Olivera. A completare il 4-0 ci ha pensato il giovane Antonio Cimmaruta, classe 2007 della Primavera oggi aggregato alla prima squadra.

Assente alla seduta Sam Beukema, out a causa dell’influenza.

Potrebbe piacerti anche
News

UFFICIALE – Coppa Italia, ecco date e orari delle semifinali d’andata!

News

Conte vs Manganiello, la palla passa ora alla Procura Federale: cosa rischia…

News

Vergara, il talento blindato dal Napoli: Gattuso valuta una sua convocazione

Interviste

Le prime parole azzurre di Alisson Santos: “Voglio aiutare la squadra a…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.