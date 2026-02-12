CalcioApprofondimentoIn Evidenza

Serie A, chi incassa di più dai prestiti? – TMW

By Daniele Garofalo
Calciomercato finito ormai da settimane, è tempo di bilanci per le squadre di Serie A, la redazione di tuttomercatoweb.com ha riportato lo studio effettuato Transfermarkt.it.

È stata infatti stilata la classifica delle squadre che possono incassare di più dai giocatori dati in prestito: al primo posto c’è il Napoli con 144,6 milioni di euro, seguito dal Milan con 122,5 milioni e dalla Juventus a quota 86,4. L’Inter è sesta con 44,7.

Di seguito la classifica completa:

1) Napoli – possibile incasso 144,6 milioni di euro
2) Milan – possibile incasso 122,5 milioni di euro
3) Juventus – possibile incasso 86,4 milioni di euro

4) Atalanta – possibile incasso 68,8 milioni di euro
5) Fiorentina – possibile incasso 61,3 milioni di euro
6) Inter – possibile incasso 44,7 milioni di euro
7) Bologna – possibile incasso 38,5 milioni di euro
8) Roma – possibile incasso 31,3 milioni di euro
9) Lazio – possibile incasso 26,0 milioni di euro
10) Genoa – possibile incasso 21,7 milioni di euro

11) Pisa – possibile incasso 20,9 milioni di euro
12) Como – possibile incasso 20,1 milioni di euro
13) Sassuolo – possibile incasso 18,6 milioni di euro
14) Cagliari – possibile incasso 18 milioni di euro

15) Udinese – possibile incasso 16,7 milioni di euro
16) Torino – possibile incasso 14,6 milioni di euro
17) Cremonese – possibile incasso 13,2 milioni di euro
18) Hellas Verona – possibile incasso 8,,3 milioni di euro
19) Lecce – possibile incasso 6,7 milioni di euro
20) Parma – possibile incasso 4,4 milioni di euro

