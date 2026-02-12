Serie A, anticipi e posticipi della 27^: Napoli alle 18.00

La Lega Serie A ha svelato gli anticipi e i posticipi del 27° turno di campionato, che si disputerà tra venerdì 27 febbraio e lunedì 2 marzo. Di seguito il programma completo:

Factory della Comunicazione

27/02/2026 Venerdì – 20.45

Parma – Cagliari (DAZN)

28/02/2026 Sabato -15.00

Como – Lecce (DAZN)

28/02/2026 Sabato – 18.00

Verona – Napoli (DAZN)

28/02/2026 Sabato – 20.45

Inter – Genoa (DAZN/SKY)

01/03/2026 Domenica – 12.30

Cremonese – Milan (DAZN)

01/03/2026 Domenica – 15.00

Sassuolo – Atalanta (DAZN)

01/03/2026 Domenica – 18.00

Torino – Lazio (DAZN/SKY)

01/03/2026 Domenica – 20.45

Roma – Juventus (DAZN)

02/03/2026 Lunedì – 18.30

Pisa – Bologna (DAZN)

02/03/2026 Lunedì – 20.45

Udinese – Fiorentina (DAZN/SKY)