Scott McTominay contro la Roma, c’è speranza

Il Napoli potrebbe ritrovare Scott McTominay nella gara di domenica contro la Roma, il centrocampista che contro il Como era out per infortunio, potrebbe recuperare. Il Corriere dello Sport scrive: “Scott, dicevamo, ha saltato il Como: e questa non è una notizia, per carità. Come non lo sarebbe dire: se ne sono accorti tutti. Non che Elmas abbia sfigurato, anzi è stato tra i migliori in assoluto e anche nello specifico, cioè nell’ingrato compito di sostituire in mezzo al campo il totem dei totem, ma McT aggiunge troppe cose per potervi rinunciare a cuor leggero. Detto questo, pennelli per il quadro della situazione: non serve il colore nero, non è buio totale, per niente, e a seguire il verde della speranza che si accende. Certo, a oggi sarebbe sbagliato strombazzare con certezza che l’infiammazione è sparita e che McTominay ci sarà dal primo minuto, ma la fiducia non è mai crollata sin dal giorno dopo Marassi e l’eroico primo tempo con il Genoa”.

