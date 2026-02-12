NewsCalcioIn Evidenza

Roma, Gasp recupera un altro calciatore per la sfida con il Napoli!

By Daniele Garofalo
Mentre i partenopei di Antonio Conte sembrano non tornare mai dagli infortuni, la Roma di Gasperini, in vista del delicato match di domenica sera, ne recupera un altro.

Dopo il recupero di Dybala, il tecnico ex Atalanta potrà contare anche su Robinio Vaz.

L’attaccante arrivato a gennaio dal Marsiglia aveva rimediato una lesione di primo grado al polpaccio circa 2 settimane fa.

Secondo le ultime notizie riportate da Sky Sport, la Roma ha recuperato sia Dybala che Vaz, dando ampia scelta a Gasperini per la formazione contro il Napoli.

