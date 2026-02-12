Nations League 2026/27: l’Italia in seconda fascia, occhi su Inghilterra e Norvegia

Il countdown per il Mondiale americano è quasi finito, ma oggi l’attenzione del calcio italiano si sposta a Bruxelles, dove alle ore 18 andrà in scena il sorteggio della Nations League 2026/27 (diretta Rai Sport, canale 58). L’Italia, reduce dalla delusione dei playoff per la qualificazione, si trova in seconda fascia, pronta a conoscere i possibili avversari e a tracciare un nuovo percorso per il futuro azzurro.

Calendario e format: le nazionali giocheranno sei partite per girone con due sole finestre Fifa in autunno. La Serie A osserverà una sosta lunga tre settimane tra settembre e ottobre, mentre le prime due di ogni gruppo accederanno ai quarti di finale a marzo 2027. Le terze classificate affronteranno spareggi di promozione/retrocessione, mentre le quarte retrocederanno in Lega B.

Avversari da evitare: dalla terza fascia spuntano Inghilterra e Norvegia, con Haaland protagonista assoluto dei playoff che hanno condannato l’Italia ai supplementari per il Mondiale. Sarebbe preferibile pescare Belgio o Serbia, talentuose ma meno proibitive. In quarta fascia ci sono Turchia, Grecia, Repubblica Ceca e il Galles di Bellamy, squadra rapida e tecnica con giovani emergenti in Premier League come Harry Wilson, Brennan Johnson e Neco Williams.

Le prossime due partite degli azzurri separano l’Italia tra due scenari: un nuovo ciclo con entusiasmo e ritorno al Mondiale o l’ennesimo fallimento dopo le esclusioni del 2018 e 2022. Prima però c’è da superare i playoff: il 26 marzo a Bergamo contro l’Irlanda del Nord e, in caso di vittoria, il 31 marzo eventuale finale con Galles o Bosnia a Cardiff.

Delegazione italiana: il presidente federale Gabriele Gravina, accompagnato dal segretario Marco Brunelli, è partito per Bruxelles, mentre Gattuso e Buffon resteranno in Italia per seguire i giocatori in preallarme. Leonardo Bonucci completerà la delegazione federale.

Il sorteggio odierno rappresenta il primo passo per capire con quali rivali l’Italia affronterà l’estate e il nuovo ciclo internazionale, tra desiderio di riscatto e la voglia di tornare protagonista tra le grandi nazionali europee.

Fonte: Corriere dello Sport