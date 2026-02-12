Napoli-Roma, il piano di Conte è chiarissimo: tutti faranno di tutto

Il Napoli affronterà domenica 15 febbraio la Roma di Gasperini, partita importantissima ai fini della classifica, per confermare le prime posizioni. Il Corriere dello Sport scrive anche in merito al possibile recupero di McTominay: “Ieri, McT, ha continuato a svolgere normalmente il suo programma di riabilitazione che a questo punto fungerà da corridoio verso la fase cruciale: la vigilia della partita con la Roma. Il piano è chiarissimo: tutti faranno di tutto, Scott compreso, per centrare l’obiettivo di partecipare alla notte del Maradona profumatissima di Champions e rischi. McTominay, soprattutto in questo momento, è l’eccezione alla regola: tutti utili e nessuno indispensabile”.