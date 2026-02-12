NewsCalcioRassegna Stampa

Napoli-Roma, il piano di Conte è chiarissimo: tutti faranno di tutto

By Emilia Verde
0

Il Napoli affronterà domenica 15 febbraio la Roma di Gasperini, partita importantissima ai fini della classifica, per confermare le prime posizioni. Il Corriere dello Sport scrive anche in merito al possibile recupero di McTominay: “Ieri, McT, ha continuato a svolgere normalmente il suo programma di riabilitazione che a questo punto fungerà da corridoio verso la fase cruciale: la vigilia della partita con la Roma. Il piano è chiarissimo: tutti faranno di tutto, Scott compreso, per centrare l’obiettivo di partecipare alla notte del Maradona profumatissima di Champions e rischi. McTominay, soprattutto in questo momento, è l’eccezione alla regola: tutti utili e nessuno indispensabile”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Scott McTominay contro la Roma, c’è speranza

Calcio

Antonio non vede l’ora di sfidare domenica la Roma e Gasperini

News

Finalmente un napoletano che non dice che la maglia sia pesante! Maturato da un…

Calcio

Repice: “Quanta emozione in quel gol di Kalidou…”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.