Napoli, 4-0 all’Ischia nel test: doppietta di Lukaku

Nella giornata di oggi il Napoli ha disputato un allenamento congiunto contro l’Ischia, formazione di Serie D. La squadra di Conte si è imposta 4-0, con Romelu Lukaku protagonista grazie a una doppietta. A segno anche Mathías Olivera e il classe 2007 Antonio Cimmaruta, aggregato dalla Primavera per l’occasione.

Spazio inoltre ai nuovi acquisti di gennaio Giovane e Alisson Santos. Assente invece Sam Beukema, fermato dall’influenza: l’obiettivo dello staff è recuperarlo per la sfida di domenica contro la Roma.