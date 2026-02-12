Mertens (e non solo) torna al Maradona per una gara benefica: appuntamento il prossimo 26 maggio!

Raccogliere fondi per ristrutturare il teatro all’interno del carcere minorile di Nisida, che fu voluto e donato da Eduardo De Filippo, e per sostenere le attività della Fondazione Santobono Pausillipon. Con questo scopo il prossimo 26 maggio, allo stadio Maradona di Napoli, si affronteranno attori, leggende del calcio nazionale e internazionali e calciatori che negli anni hanno indossato la maglia del Calcio Napoli. Lo riporta il quotidiano Il Mattino.

L’evento ‘La Notte dei leoni’ è patrocinio dal ministero della Giustizia. «La Nazionale calcio attori 1971 è da sempre impegnata in iniziative a sfondo sociale attraverso il calcio – ha detto il presidente Domenico Fortunato – Napoli è da sempre una città di persone generose e accoglienti e ci auguriamo che i napoletani vengano in tanti allo stadio per aiutare insieme a noi l’infanzia». L’organizzazione sta coinvolgendo le scuole di Napoli e provincia e le scuole calcio con l’obiettivo di riportare le famiglie e i più giovani allo stadio. Direttore artistico della manifestazione è Diego Paura. Tra i calciatori annunciati, solo per citarne alcuni, Alemao, Kroll, De Santis, Calaiò, Bruscolotti, Renica, Mertens, Carnevale, Montervino, Giordano.

«L’arte e lo sport coniugati insieme riusciranno a ridare vita al teatro che fu donato dal grande Eduardo e, per questo tramite, riusciranno a donare ai ragazzi una nuova speranza – ha sottolineato Cristiana Rotunno, vice capo Dipartimento Giustizia minorile e di comunità del ministero della Giustizia – non c’è nulla come l’arte, la cultura e lo sport che possa donare una speranza di rinascita e che possa servire ai fini rieducativi che sono quelli consacrati costituzionalmente: la pena deve tendere alla rieducazione del condannato ed e questo che noi come ministero tendiamo profondamente».