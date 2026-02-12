Adnkronos News

Matteo Giunta, il caso dei bimbi malati all’asilo: “Serve responsabilità”. La solidarietà delle insegnanti

Matteo Giunta torna a commentare la polemica scoppiata dopo una sua esternazione sui social in cui criticava i genitori che portano i figli febbricitanti all’asilo nido. La storia Instagram in cui scriveva “siete degli irresponsabili pezzi di m***a”, aveva suscitato un acceso dibattito: molti lo hanno criticato per i toni utilizzati, mentre insegnanti ed educatrici gli hanno dato ragione, condividendo la sua preoccupazione. 

In un video selfie, l’allenatore ha esordito: “Dopo le mie esternazioni c’è stato un dibattito accesso. È una problematica che colpisce molte famiglie, merita attenzione. Ho ricevuto tantissimi messaggi, alcuni critici sui toni utilizzati e li posso capire. Altri molto offensivi nei miei riguardi. Molti altri, invece, dei quali sono sorpreso, di educatrici e insegnanti che mi hanno ringraziato perché questo è un problema che loro vivono ogni giorno”.  

“Voglio solo farvi capire – ha continuato l’allenatore – come questa cosa sia importante. Sta a noi genitori in primis avere questo senso di responsabilità. La mia non è una caccia alle streghe. Vi chiedo solo responsabilità e spero così di sensibilizzare”, ha aggiunto il marito di Federica Pellegrini. 

L’allenatore ha poi condiviso alcuni screenshot di messaggi ricevuti da insegnanti, oscurando i nomi per motivi di privacy. “Temo sia una battaglia persa perché io ci combatto da anni ma niente, nella mia scuola anche con febbre alta i genitori mandano i bambini a scuola. Purtroppo gli egoisti incoscienti sono ovunque”, si legge. “Grazie per aver condiviso questa piega sociale dei genitori che pensano al nido come parcheggio a ore”, ha scritto qualcun altro. 

Ancora più drammatico il racconto di un’insegnante: “Ho avuto una bruttissima influenza che mi ha portato ad avere una bronchite cronica che ha causato la rottura di 7 costole. In più l’ho attaccata alla mia bimba di 2 anni che di conseguenza è stata ricoverata”.  

sport

