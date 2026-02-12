Lorenzo Lucca of Nottingham Forest Nottingham Forest v Wolverhampton Wanderers, Premier League, Football, City Ground, Nottingham, UK - 11 Feb 2026Nottingham City Ground United Kingdom EDITORIAL USE ONLY No use with unauthorised audio, video, data, fixture lists, club/league logos or live services. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxGRExMLTxCYPxROUxBULxUAExKSAxCHNxDENxINDxITAxPORxESPxSWExTURxMEXxCOLxVENxPERxECUxBRAxARGxCHIxURUxPARxPANxONLY Copyright: xRyanxBrowne/Shutterstockx 16540355af
NewsCalcio

Lucca stecca al debutto in Premier: Forest sprecone, social impietosi

By Vincenzo Buono
0
Non c’è pace per Lorenzo Lucca. Anche oltremanica, i tifosi del Napoli non perdono occasione per fargli arrivare commenti al veleno attraverso i social. L’opportunità per una nuova puntata di shitstorm è offerta dalla gara Nottingham Forest-Wolverhampton, valida per delineare i piani bassi della classifica di Premier League: l’ultima contro la quartultima. Una gara stregata per il Nottigham, che totalizza un xg di 2.55 (a fronte dello 0.42 degli ospiti), 35 tiri totali di cui 10 in porta, ma non riesce a smuovere il risultato dallo 0-0.

Lorenzo Lucca, alla sua prima da titolare in Premier non brilla, si divora un gol fatto spedendo il pallone ampiamente sopra la traversa e si fa trovare in fuorigioco in un altro momento della gara, tocca complessivamente 11 palloni, ma partecipa anche a svariati ripiegamenti difensivi. Nessun dramma per i tifosi del Nottigham, concentrati più sulla salvezza della propria squadra che non sulla prestazione del nuovo arrivato. Ma si sa, l’ironia british è sottile e pungente, infatti più di un supporter consiglia a Lucca di tornare in Italia, un tifoso ammette di “aver visto alberi muoversi più lontano e più velocemente di Lucca”.
