Lucca stecca al debutto in Premier: Forest sprecone, social impietosi

Lorenzo Lucca, alla sua prima da titolare in Premier non brilla, si divora un gol fatto spedendo il pallone ampiamente sopra la traversa e si fa trovare in fuorigioco in un altro momento della gara, tocca complessivamente 11 palloni, ma partecipa anche a svariati ripiegamenti difensivi. Nessun dramma per i tifosi del Nottigham, concentrati più sulla salvezza della propria squadra che non sulla prestazione del nuovo arrivato. Ma si sa, l’ironia british è sottile e pungente, infatti più di un supporter consiglia a Lucca di tornare in Italia, un tifoso ammette di “aver visto alberi muoversi più lontano e più velocemente di Lucca”.