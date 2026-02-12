Iran, Trump vede Netanyahu e insiste su negoziati: “Devono continuare”

(Adnkronos) –

Donald Trump riceve Benjamin Netanyahu e continua a scommettere sui negoziati con l’Iran ripresi la settimana scorsa. Il presidente Usa ha incontrato il primo ministro israeliano alla Casa Bianca. Un faccia a faccia a porte chiuse durato quasi tre ore, definito “molto positivo” dal numeri 1 della Casa Bianca che, su Truth, ha sottolineato “le relazioni eccellenti” tra i due Paesi.

“Non è stato raggiunto nulla di definitivo, se non che ho insistito affinché i negoziati con l’Iran continuino per vedere se sia possibile o meno concludere un accordo – ha rivelato Trump – Se sarà possibile, ho fatto sapere al primo ministro che questa sarà la soluzione preferibile. Se non sarà possibile, dovremo semplicemente vedere quale sarà l’esito”.

E ha quindi richiamato alla memoria le azioni militari statunitensi intraprese contro il programma nucleare iraniano. “L’ultima volta l’Iran ha deciso che era meglio non concludere un accordo e sono stati colpiti con l’operazione ‘Martello di mezzanotte’, che non è andato bene per loro. Speriamo che questa volta siano più ragionevoli e responsabili”, ha affermato Trump che avrebbe fatto riferimento a possibili azioni militari statunitensi contro l’Iran, in risposta alla dura repressione dei manifestanti da parte di Teheran.

“Con Netanyahu abbiamo discusso degli enormi progressi compiuti a Gaza e nella regione in generale. C’è davvero PACE in Medio Oriente”, ha scritto ancora su Truth il presidente degli Stati Uniti, che continua a valutare l’opzione militare.

Tre funzionari statunitensi hanno dichiarato al Wall Street Journal che il Pentagono ha dato istruzioni a un altro gruppo d’attacco di portaerei di prepararsi per lo spiegamento in Medio Oriente, nel contesto dei preparativi per una possibile azione. Un primo gruppo d’attacco di portaerei guidato dalla USS Abraham Lincoln è arrivata nella regione alla fine di gennaio. A Teheran, nelle stesse ore, molti funzionari iraniani ritengono che un altro scontro con gli Stati Uniti sia inevitabile e che i colloqui in corso possano solo ritardare l’azione militare americana, secondo il quadro delineato dal Washington Post che citando un funzionario europeo in contatto con la leadership iraniana: “Hanno esaurito tutte le possibilità e lo sanno”.

Pessimismo trapela anche dalle parole del presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, durante le celebrazioni del 47esimo anniversario della Rivoluzione islamica a Teheran. “Lo ribadisco ancora una volta: non cerchiamo armi nucleari. L’abbiamo detto più volte e siamo pronti a qualsiasi tipo di verifica”, ha detto. “Tuttavia, un alto muro di sfiducia, creato dagli Stati Uniti e dall’Europa con le loro azioni e parole, impedisce ai colloqui di raggiungere risultati concreti”, ha proseguito , sottolineando che “se il mondo vuole davvero la diplomazia, deve mettere fine alle sue azioni provocatorie. L’Iran non si piegherà alle richieste eccessive e non arretrerà di fronte alle ingiustizie”.

In questo contesto, l’obiettivo di Netanyahu è evitare che un’eventuale intesa tra Iran e Usa penalizzi le strategie di Tel Aviv nella regione. Il primo ministro israeliano nell’incontro con Trump “ha insistito sulle esigenze di sicurezza dello Stato di Israele nel quadro dei negoziati” tra Stati Uniti e Iran: “I due leader hanno concordato di proseguire il coordinamento e gli stretti contatti tra loro”, ha dichiarato l’ufficio del leader israeliano in un comunicato.

Prima dell’incontro Netanyahu ha firmato per l’ingresso di Israele nel Board of Peace per Gaza, l’organismo internazionale, presieduto da Trump, creato per supervisionare il cessate il fuoco tra Israele e Hamas e la ricostruzione a Gaza.

