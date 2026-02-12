Il Napoli ha bisogno di McTominay, per densità e indice di pericolosità

Il Napoli, che domenica sfiderà la Roma al Maradona, potrebbe recuperare McTominay, l’unico che può aumentare l’indice di pericolosità della squadra. Il Corriere dello Sport scrive: “E ogni cosa pare ancora più chiara contando le altre assenze: nella fattispecie, senza Anguissa e Neres, soltanto lui è in grado di aumentare davvero intensità e indice di pericolosità. È una sorta di sintesi necessaria. È l’uomo in più nelle due e a nzi nelle tre fasi: difensiva, offensiva, vittoria. I numeri confermano senza possibilità di smentita: 10 gol finora, 6 in campionato e 4 in Champions, e unico giocatore in doppia cifra della rosa oltre al centravanti Hojlund. Napoli ringrazia. E spera”.

