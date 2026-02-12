Il Mattino – Vergara, il Napoli non ha nessuna fretta per il rinnovo

Il centrocampista del Napoli, Antonio Vergara, è uno degli elementi importanti di questa squadra, ma in merito al suo rinnovo, sembra non ci sia nessuna fretta. Il Mattino scrive: “Il rinnovo del contratto di Antonio Vergara non è una priorità per il Napoli. Anzi, per De Laurentiis, non è neppure una questione all’ordine del giorno. (…) De Laurentiis ha più volte fatto i complimenti a Vergara che in due settimane ha segnato in Champions, campionato e Coppa Italia. Ma non ha alcuna fretta a discutere del nuovo contratto con il suo procuratore, Giuffredi. La politica del club azzurro: Vergara ora è blindatissimo da un contratto che scade nel giugno del 2030 e ha appena rinnovato, a ottobre. Guadagna 700mila euro a stagione. E De Laurentiis è serenissimo, perché non c’è neppure una clausola rescissoria, quindi chi lo vuole deve trattare con il Napoli. E non c’è neanche il rischio di una fuga sul modello Kvaratskhelia, invocando l’articolo 17 del Regolamento Fifa: la norma consente a un giocatore che ha firmato prima dei 28 anni di svincolarsi dopo tre anni. Vergara ha firmato il nuovo contratto da soli tre mesi. Quindi non c’è alcuna necessità di un vertice”.

Factory della Comunicazione