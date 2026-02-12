Gigi Cagni: “Il Napoli deve recuperare mentalmente e fisicamente. Vergara? Non è un giovane”

Gigi Cagni, allenatore, ha parlato ai microfoni di Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre, il quale ha parlato della situazione attuale del Napoli, oltre che a presentare la sfida degli azzurri contro la Roma.

Ecco le sue parole:

“Conte ha detto la verità: la situazione che si è verificata è davanti agli occhi di tutti. Il Napoli e il tecnico devono fare un’analisi della situazione attuale e degli obiettivi e prospettive future. Si parte dal presupposto che le potenzialità c’erano, ma poi ci sono stati gli infortuni. Si ha una società forte economicamente e l’unico obiettivo attuale è quello di qualificarsi per la prossima Champions, oltre il recupero degli infortunati. La programmazione con Conte era a tre anni: è vero che c’è stato uno stop forte quest’anno, ma c’è ancora un anno da scrivere insieme. Il mercato non è facile per niente: la qualità sta calando, particolarmente in Italia ma non solo. Ricordiamoci che rischiamo di non andare al Mondiale per la terza volta. Ma anche a livello europeo non ci sono grossi nuovi talenti. Si parla sempre degli stessi. Bisogna ricominciare dai settori giovanili. E’ possibile che non esce uno Yamal in Italia? Quando abbiamo parlato di Vergara, lo abbiamo presentato come un giovane, ma ci rendiamo conto che ha 23 anni???? Non è un giovane! Dobbiamo ripartire perché ne abbiamo le potenzialità tecniche, vanno formati i giovani in modo diverso. Fino agli 11 anni non si deve parlare di tattica! Basta con questo eccessivo e prematuro tatticismo.