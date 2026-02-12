Gattuso, la tentazione Vergara e la cena con gli azzurri!

Non si può dire che Antonio Vergara non abbia approfittato delle occasioni concesse, gol in Champions, gol in Campionato e gol in Coppa Italia, il giovane talento partenopeo sta trovando il suo spazio e potrebbe essersene accorto il CT della Nazionale, Gennaro Gattuso.

Factory della Comunicazione

Come riporta l’esperto di calciomercato, Nicolò Schira, domani il CT ex Napoli, sarà a Castel Volturno per incontrare gli azzurri e il tecnico Antonio Conte. La novità delle prossime convocazioni dovrebbe essere proprio il giovane Antonio Vergara che si prepara a fare il suo esordio nella lista del CT.

Il CT sta percorrendo tutta la penisola per diramare la lista convocati, in vista del playoff di Marzo per il Mondiale, ieri ha cenato a Milano, stasera a Roma e domani a Napoli con gli azzurri delle rispettive squadre.

Vergara non dovrebbe essere l’unico partenopeo nella lista, insieme a lui saranno presenti anche Alessandro Buongiorno, Alex Meret e Matteo Politano