Futuro azzurro: 14 giornate, 98 giorni alla conquista dell’Europa

By Gabriella Calabrese
Quattordici giornate, ovvero 42 punti a disposizione per essere, ancora una volta, nell’Europa che conta. A cominciare da domenica sera. Una partita trappola che potrebbe portare il Napoli a +6, ma anche rischiare di vedersi raggiungere dalla Roma del Gasp. Scrive il CdS: Il Napoli si prepara ad affrontare gli ultimi 98 giorni di un campionato che si concluderà il 24 maggio. In occasione del compleanno di De Laurentiis: con l’Inter solidissima leader a +9 e il Milan a +1 con una partita in meno da recuperare contro Fabregas, è più realistico immaginare un regalo da Champions. In quest’ottica, fondamentali saranno i progressivi rientri di Anguissa, Gilmour, De Bruyne, Neres e Di Lorenzo: non ci sono date certe, ma sono risorse utilissime o necessarie per coronare il percorso. Un obiettivo assolutamente alla portata del Napoli […] L’andamento, però, rende molto complicata la lettura delle carte delle prossime quattordici giornate: il Napoli ha perso più punti contro squadre che l’attuale classifica esclude dal circolo europeo, o che addirittura sono in piena lotta salvezza (l’Hellas è ultimo), che negli scontri diretti per le coppe” 

