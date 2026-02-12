Dybala torna a disposizione: la Roma sorride in vista del Napoli

Il ruggito di Paulo Dybala si fa sentire di nuovo forte e chiaro. Come riferisce l’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport“, dopo una settimana di lavoro personalizzato, l’attaccante argentino è tornato a Trigoria e a disposizione di Gasp.

L’infiammazione al ginocchio è alle spalle e Dybala ha già ripreso a correre, calciare e spingere durante gli allenamenti. L’obiettivo è chiaro: essere protagonista e conquistare una maglia da titolare.

Occhio anche all’intesa con Malen: tra i due è già scattata una connessione immediata, fatta di movimenti sincronizzati e passaggi veloci, che promette scintille sul campo.

Il rientro di Dybala è prezioso anche per gestire le rotazioni: giocatori come Soulé, alle prese con la pubalgia, potranno trovare un po’ di respiro, senza rinunciare alla qualità in campo. Gasp può così contare su un’arma pesante non solo per il presente, ma anche per affrontare le prossime sfide con più tranquillità.