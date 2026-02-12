De Canio: “E’ vero che il Napoli ha vinto lo Scudetto, ma la rosa dell’Inter è assolutamente di più alto livello”

L’ex allenatore del Napoli, Gigi De Canio, ha parlato ai microfoni di TMW Radio, sottolineando il suo pensiero sul percorso del Napoli. “Non dobbiamo dimenticare i valori reali. Sono sei anni che l’Inter è la più forte. E’ vero che il Napoli ha vinto lo Scudetto e ha i favori del pronostico, ma non è così perchè la rosa dell’Inter è assolutamente di più alto livello. Un Napoli che va comunque in Champions è comunque un buon risultato. E’ vero, ci si aspettava di meglio dal cammino Champions. Non è un fallimento comunque la stagione. Si analizzerà tutto a fine anno”.

