NewsCalcio

De Canio: “E’ vero che il Napoli ha vinto lo Scudetto, ma la rosa dell’Inter è assolutamente di più alto livello”

By Emilia Verde
0

L’ex allenatore del Napoli, Gigi De Canio, ha parlato ai microfoni di TMW Radio, sottolineando il suo pensiero sul percorso del Napoli.  “Non dobbiamo dimenticare i valori reali. Sono sei anni che l’Inter è la più forte. E’ vero che il Napoli ha vinto lo Scudetto e ha i favori del pronostico, ma non è così perchè la rosa dell’Inter è assolutamente di più alto livello. Un Napoli che va comunque in Champions è comunque un buon risultato. E’ vero, ci si aspettava di meglio dal cammino Champions. Non è un fallimento comunque la stagione. Si analizzerà tutto a fine anno”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Il Mattino – Vergara, il Napoli non ha nessuna fretta per il rinnovo

News

Napoli-Roma, il piano di Conte è chiarissimo: tutti faranno di tutto

News

Scott McTominay contro la Roma, c’è speranza

Calcio

Antonio non vede l’ora di sfidare domenica la Roma e Gasperini

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.