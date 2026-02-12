Conte vs Manganiello, la palla passa ora alla Procura Federale: cosa rischia l’allenatore del Napoli?

In casa Napoli, oltre all’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Como ed alla necessità di blindare al più presto la zona Champions, tiene banco anche il duro scontro fra Antonio Conte e Gianluca Manganiello, arbitro della sfida ai lariani oggetto di un duro sfogo da parte del tecnico azzurro a causa della mancata espulsione di Jacobo Ramon ad inizio ripresa (con lo spagnolo già precedentemente ammonito).

Stando a La Gazzetta dello Sport, nel referto arbitrale non vi sarebbe traccia di quanto accaduto (come confermato anche dal comunicato ufficiale emesso poco fa, ndr) dal momento che il direttore di gara sarebbe stato distante dall’azione e, parallelamente, il quarto uomo stava ricevendo una comunicazione via auricolare. Faranno fede le immagini televisive, che hanno ripreso nitidamente le dure parole dell’allenatore.

Qualora venissero ravvisati gli estremi per una violazione del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione non dovrebbe andare oltre una giornata di squalifica. L’ipotesi più probabile resta comunque quella di un patteggiamento con ammenda, per chiudere la questione con una multa.