Conte indagato dalla Procura per i fatti accaduti durante Napoli-Como

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, è oggetto di indagine da parte della Procura Federale, dopo i fatti accaduti durante Napoli-Como. Il Corriere dello Sport scrive: “La Procura Federale ha aperto un’indagine su un episodio andato in scena martedì al Maradona, nel co r so del secondo tempo della partita dei quarti di Coppa Italia, Napoli-Como: dopo la mancata ammonizione di Ramon, già ammonito, per un f a llo su Hojlund passibile di secondo giallo e successiva espulsione non ravvisato dall’arbitro Manganiello, Conte s’è rivolto al direttore di gara con un epiteto che non è sfuggito agli ispettori. «Almeno vallo a vedere, testa di c…». Il procuratore Chinè sta analizzando tutti i materiali a dispozione per valutare l’apertura del procedimento disciplinare a suo carico (nel referto arbitrale non c’è nulla). In caso di accertamento, Conte rischia una sanzione compresa tra quella pecuniaria in caso di patteggiamento e una giornata di squalifica”.

