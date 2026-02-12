Cominciano i “rientri”: contro la Roma pronti Buongiorno e Politano

Cominciano i rientri, pare. Da domenica sera contro la Roma sono previste novità un po’ in tutte le zone del campo. Non ci sarà Juan Jesus, out per squalifica, ma ci sarà “un ritorno”. Scrive il CdS: “E pronto a tornare a sinistra nei tre dietro Buongiorno, in panchina in Coppa Italia. L’altra novità sarà il ritorno dal primo minuto a destra di Politano, altro titolare storico dell’ultimo scudetto, già in campo martedì al Maradona. Conte sfrutterà questi giorni per ulteriori riflessioni sull’undici da opporre alla squadra di Gasperini. Lo farà, oggi alla ripresa, approfittando anche di un allenamento congiunto con l’Ischia Calcio, squadra che milita nel campionato di Serie D. La scorsa settimana era toccato al Giugliano presentarsi a Castel Volturno. Sono confronti utili per la gestione delle risorse e per implementare il minutaggio di determinati calciatori. Dei nuovi ad esempio ma anche di chi è rientrato da poco. Per il resto, detto di McTominay e del doppio ritorno, la formazione è fatta, o quasi, con Beukema pronto a ripetersi dopo la buona prova contro il Como e con Alisson e Giovane soluzioni dalla panchina. Dubbio in porta: Meret e Milinkovic sono entrambi disponibili”

Factory della Comunicazione