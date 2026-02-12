Celentano riappare sui social: “Potrei anche peggiorare… ma non ve lo garantisco”
(Adnkronos) – Sulle note di “Soli” e un mix-up di immagini live dall’Arena di Verona dallo storico evento del 2012 Rock Economy, Adriano Celentano pubblica sui suoi canali un breve video che termina con una sua immagine attuale. Celentano riappare, con lo sguardo di sempre, accompagnando il post con una frase all’insegna della sua proverbiale ironia provocatoria: “Potrei anche peggiorare … ma non ve lo garantisco!”, scrive il Molleggiato che a 87 anni sembra mantenere immutato il suo piglio carismatico, imprevedibile e irriducibilmente rock’n’roll.
spettacoli
