CdS Campania – “CONTE IN VOLATA”. Ultime 14 gare: missione McChampions

McTominay sta provando a recuperare in tempo per una sfida che vale tanto in chiave europea

Scott mette la Roma nel mirino dopo il forfait con il Como.

Scott McTominay ci sta provando ancora: a Marassi ha lottato contro il dolore in campo, facendo quasi finta di niente dopo un colpo al piede destro prima di spedire in orbita il gol del 2-1 e l’infiammazione al tendine del gluteo, e ora lo sta facendo a Castel Volturno. Il cannone, cioè il piede, è a posto, non è quello il problema, ma la nuova missione è vincere l’altra battaglia. In tempo. In tempo per la grande sfida con la Roma, roba da vertigini internazionali. Il vero e in questa fase anche realistico e ultimo obiettivo rimasto al Napoli in coda alle due eliminazioni in serie in Europa e in Coppa Italia, con l’Inter a +9. Contro il Chelsea c’era, mentre i quarti con il Como è stato costretto a saltarli: conseguenza inevitabile per forza di cose, dopo 28 partite consecutive non è mica logico sfidare la sorte (e il tendine), e per motivi di opportunità. Di cautela, precauzione pura: domenica arriva la Roma al Maradona, soirée di lusso alle 20.45, e per continuare a nutrire speranze concrete di vederlo al suo posto era obbligatorio tenerlo a riposo martedì. La folle corsa ai quattro posti non fa sconti, figuriamoci se dovesse mancare il principe delle maratone della squadra. L’anima della festa: assist, gol, chilometri. Contrasti e strappi. Il dominatore del centrocampo a tutto campo: si scrive McTominay, si legge McChampions.

Fonte: CdS