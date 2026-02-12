Bianchini: “Sul merchandising siamo solidi in Italia”

Tommaso Bianchini, Direttore Generale dell’Area Business per il Napoli, ha parlato in conferenza stampa di vari temi, ecco le sue parole: “Sarà un movimento culturale, lavoriamo per intersecare la storia di Napoli con quella di Napoli, Partiremo da prima del 1926, c’è un prima affascinante. Racconteremo coi nostri storytelling, per tutto l’anno. Il centenario ci ricollegherà con la nostra storia, sarà il contrario. Dal mondo verso Napoli, il claim si ribalta per una stagione. Ci sarà un logo particolare per la stagione e maglie particolari per la stagione. Faremo eventi in città per celebrare la città cresciuta al fianco del Napoli e viceversa. Ci sono stati momenti bui e difficili, ma oggi Napoli è la capitale d’Italia per riconoscibilità all’estero. Lo è Napoli e non Roma, Milano o Firenze”.

“Sul merchandising siamo solidi in Italia, la vera sfida è crescere all’estero: produrre fuori, ampliare la distribuzione, sviluppare academy e partnership strategiche internazionali. Tuttavia, senza i ricavi garantiti da un nuovo stadio di proprietà, fare un ulteriore salto di qualità e restare competitivi diventa estremamente difficile. Prima o poi la crescita rischia di rallentare: lo stadio è fondamentale”.