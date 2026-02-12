BOLOGNA, ITALY - NOVEMBER 09: Lorenzo Lucca of SSC Napoli during the Serie A match between Bologna FC 1909 and SSC Napoli at Renato Dall'Ara Stadium on November 09, 2025 in Bologna, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)
Ancora su Lucca: “Lui mi diceva che non era in forma”

By Vincenzo Buono
A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra”, come si legge su TMW, è intervenuto Tiberio Ancora, ex personal trainer del Napoli di Conte: “Annata disgraziata? E’ incredibile quello che sta accadendo a Napoli. Una visione precisa non ce l’ho perchè prima avevo sotto controllo tutto, adesso a distanza non so. Non essendoci, non ho idea di cosa possa essere successo. Il preparatore atletico del Napoli è un luminare, il lavoro sul campo e quello in palestra non può essere la causa di tanti infortuni perchè parliamo di un preparatore veramente molto bravo. All’Inter e al Tottenham non sono stato con Conte, lo so che sono le annate in cui ci sono stati più infortuni, ma parlerei di coincidenza perché lo staff del mister e che conosco benissimo è di ottimo livello. Per non parlare dello staff medico del Napoli, i dottori sono veramente di livello assoluto.

Lucca e Lang? Credo che Lucca e Lang non fossero all’altezza del Napoli, non potevano prendere il posto degli altri in rosa. Soprattutto Lucca da avversario mi ha fatto veramente impressione, ma poi quando l’ho visto quotidianamente l’impressione è stata un’altra. Tanto che ne abbiamo anche discusso, lui mi diceva che non era in forma, ma che sarebbe esploso appena sarebbe stato meglio”.

