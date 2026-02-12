100 anni di Napoli: la moneta celebrativa per il centenario

1 agosto 1926-1 agosto 2026, sono cento. Cento anni di storia, passione, identità. E, ovviamente, come d’obbligo, partono i festeggiamenti per l’occasione. L’omaggio anche da parte della Zecca dello stato. Disponibile la moneta celebrativa, ideata da Silvia Petrassi, a partire dal prossimo 28 luglio, e già in vendita dal prossimo 9 aprile, al prezzo di 90 euro. I dettagli:

Factory della Comunicazione

«Dritto: al centro è raffigurato lo stemma ufficiale della squadra di calcio. Nel giro in alto è posta la scritta “Repubblica Italiana”, mentre nel giro in basso è posta la scritta “Ssc Napoli”», si legge nella descrizione sul sito della Zecca di Stato. «Sulla sinistra e sulla destra sono poste le due date “1926” e “2026”, rispettivamente anno di fondazione della squadra e anno di emissione della moneta. Moneta con elementi colorati».