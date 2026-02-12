CalcioNapoliNews

100 anni di Napoli: la moneta celebrativa per il centenario

By Gabriella Calabrese
0

1 agosto 1926-1 agosto 2026, sono cento. Cento anni di storia, passione, identità. E, ovviamente, come d’obbligo, partono i festeggiamenti per l’occasione. L’omaggio anche da parte della Zecca dello stato. Disponibile la moneta celebrativa, ideata da Silvia Petrassi, a partire dal prossimo 28 luglio, e già in vendita dal prossimo 9 aprile, al prezzo di 90 euro. I dettagli:

Factory della Comunicazione

«Dritto: al centro è raffigurato lo stemma ufficiale della squadra di calcio. Nel giro in alto è posta la scritta “Repubblica Italiana”, mentre nel giro in basso è posta la scritta “Ssc Napoli”», si legge nella descrizione sul sito della Zecca di Stato. «Sulla sinistra e sulla destra sono poste le due date “1926” e “2026”, rispettivamente anno di fondazione della squadra e anno di emissione della moneta. Moneta con elementi colorati».

«Rovescio: in primo piano è raffigurata una veduta della città di Napoli con il Vesuvio, e dello stadio Maradona. In alto sono posti, il valore nominale “5 euro”, e la “r” identificativa della Zecca di Roma. In basso è posta la firma dell’autore “Petrassi”».

 

 

Potrebbe piacerti anche
Calcio

SSCN – E’ Vergara il Player of the Month di Gennaio…complimenti!

Calcio

UFFICIALE, Serie A: tutti gli arbitri designati per la 25^giornata

Calcio

UFFICIALE, Napoli/Roma: l’arbitro sarà il signor Colombo

Calcio

Sabatini: “Buongiorno mi ricorda Bergkamp, fece una carriera…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.