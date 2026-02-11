CalcioCalcio EsteroNews

UFFICALE – Separazione consensuale: De Zerbi lascia l’OM

By Gabriella Calabrese
Si può dire che fosse nell’aria. Arriva la separazione consensuale tra l’Olympique Marsiglia e Roberto De Zerbi. Lo rende noto il club francese sul suo sito attraverso una nota ufficiale: “L’Olympique de Marseille e Roberto De Zerbi, allenatore della prima squadra, annunciano di comune accordo la fine della loro collaborazione. Dopo un confronto che ha coinvolto tutti gli attori della dirigenza del club – proprietario, presidente, direttore sportivo e allenatore – si è deciso di optare per un cambio alla guida della prima squadra. Si è trattato di una decisione difficile e collettiva, presa dopo un’attenta valutazione e nel migliore interesse del club per affrontare le sfide sportive del finale di stagione. L’Olympique de Marseille desidera ringraziare Roberto De Zerbi per il suo investimento, impegno, professionalità e serietà, segnati in particolare dal 2° posto ottenuto nella stagione 2024/25. Il club gli augura il meglio per il resto della sua carriera“.

