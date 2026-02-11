Trump ancora in calo di popolarità: il 61% disapprova il suo operato

(Adnkronos) –

Ancora in calo la popolarità di Donald Trump, il cui operato viene disapprovato ora dal 61% degli americani, contro il 39% che l’approva. E’ quanto emerge da un sondaggio pubblicato oggi da Nbcnews, che sottolinea come dall’inizio dell’anno sia in caduta libera anche il sostegno alla politica sull’immigrazione, che è stata la forza della campagna elettorale e del primo anno alla Casa Bianca del tycoon.

Ora il 49% degli americani disapprova che Trump sta gestendo sicurezza di confine e immigrazione, mentre la scorsa estate questa percentuale era ferma al 38%, al 34% in aprile. Un’erosione dovuta maggiormente al cambio di posizione degli elettori indipendenti che avevano appoggiato le posizioni di Trump sull’immigrazione: il 60% degli indipendenti ascoltati dopo l’uccisione di Alex Pretti in Minnesota bocciano le tattiche usate per le campagne di deportazione di massa.

“In elezioni vinte sul rasoio, in particolare negli stati in bilico, gli elettori indipendenti sono cruciali, vedere che si spostano in maniera consistente su una delle priorità del presidente è veramente eloquente”, spiega Marc Trussler, uno degli analisti che ha condotto il poll di Nbcnews, che indica una sterzata ancora più netta degli elettori riguardo all’Ice, che per i tre quarti degli intervistati deve essere riformato o addirittura abolito

Per il 63% poi i suoi agenti non devono indossare maschere sul voto ed un numero maggiore addebita ai federali, e non ai dimostranti, la responsabilità degli scontri e violenze in Minnesota. Per il 63% infatti il governo federale è andato troppo oltre nel non rispettare le autorità locali e statale, mentre solo il 37% pensa il contrario, anche se per il 46% le forze di polizia locale dovrebbero, almeno in alcuni casi, cooperare con le autorità federali per le deportazioni.

Infine, il sondaggio registra una sensazione di ansia e paura generalizzata provocata dalle operazioni di deportazione di massa ordinate da Trump: il 58% degli intervistati infatti ritiene che non sia vero che i cittadini americani, che rispettano la legge, “non abbiano nulla da temere” dagli agenti della polizia anti-immigrati di Trump.

