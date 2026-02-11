Adnkronos News

Sequestrata la villetta di Bordighera in cui è morta la bimba di 2 anni

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – E’ stata posta sotto sequestro dalla procura di Imperia la villetta in cui lunedì mattina è morta Beatrice, la bambina di due anni trovata senza vita nell’abitazione in cui viveva con la madre a Bordighera. La procura ha iscritto nel registro degli indagati la madre della bambina, Manuela Corbetta, 43 anni, arrestata con l’accusa di omicidio preterintenzionale. La donna si trova nel carcere di Genova Pontedecimo in attesa della convalida davanti al gip, che non è ancora stata fissata, ma dovrebbe tenersi domani mattina. 

Factory della Comunicazione

Nel frattempo, il direttore dell’istituto di medicina legale Francesco Ventura lunedì eseguirà l’autopsia sul corpo di Beatrice. L’esame servirà a confermare o meno la prima relazione in cui si parla di numerosi traumi volontari, tra cui alcuni fatti con oggetti contundenti.  

La donna, assistita dagli avvocati Laura Corbetta e Bruno Di Giovanni, ha detto alla pm Veronica Meglio, che Beatrice sarebbe caduta dalle scale domenica. Lunedì mattina, secondo quanto ha detto la donna al pubblico ministero, la piccola, che fino a quel momento sembrava stare bene, sarebbe peggiorata, da lì la decisione di chiamare un’ambulanza, ma all’arrivo dei soccorsi per Beatrice non c’era più niente da fare. La pm però non crede alla versione della donna. Oltre alla relazione del medico legale, la ricostruzione della donna sarebbe stata smentita anche dall’analisi delle telecamere sui suoi spostamenti.  

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Ecovacs Robotics 2026: le nuove frontiere della domotica smart

Adnkronos News

Ue lancia piano d’azione anti-droni: “Cooperazione con Ucraina sarà…

Adnkronos News

Referendum giustizia, sondaggio Youtrend: è testa a testa tra sì e no

Adnkronos News

La statua della Minerva torna ad Arezzo

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.