Schira: “Gattuso pensa a Vergara per i playoff. Il Napoli pronto a blindarlo fino al 2031”

Queste le parole del giornalista Nico Schira

By Sara Di Fenza
Nico Schira, giornalista ed esperto di mercato, ha svelato un retroscena riguardante la possibile convocazione di Antonio Vergara in Nazionale.

Di seguito le sue parole:

“Gattuso lo sta seguendo ed è sempre più convinto di chiamare Vergara in Nazionale per i play off di fine marzo. Il Napoli stesso si siederà con Vergara per blindarlo in estate fino al 2031. Ricordiamo che ha rinnovato ad ottobre sino al 2030 a 400mila euro a stagione più bonus. Uno stipendio importante per un giovane, ma ora sta crescendo e in estate ci si siederà per parlare al triplo/quadruplo dello stipendio.”

