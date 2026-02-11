Schira: “Gattuso pensa a Vergara per i playoff. Il Napoli pronto a blindarlo fino al 2031”

Nico Schira, giornalista ed esperto di mercato, ha svelato un retroscena riguardante la possibile convocazione di Antonio Vergara in Nazionale.

Di seguito le sue parole:

“Gattuso lo sta seguendo ed è sempre più convinto di chiamare Vergara in Nazionale per i play off di fine marzo. Il Napoli stesso si siederà con Vergara per blindarlo in estate fino al 2031. Ricordiamo che ha rinnovato ad ottobre sino al 2030 a 400mila euro a stagione più bonus. Uno stipendio importante per un giovane, ma ora sta crescendo e in estate ci si siederà per parlare al triplo/quadruplo dello stipendio.”