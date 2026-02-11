Recupero McTominay verso la Roma: missione possibile

Sono ancora tanti gli assenti in casa Napoli, ma uno che potrebbe recuperare in vista della gara di domenica contro la Roma, è Scott McTominay, come sottolinea il Corriere dello Sport: “Ieri, il Napoli, ha dovuto ancora fare a meno di cinque titolari infortunati: Anguissa, De Bruyne, Gilmour, McTominay, Neres. Colonne spezzate che avranno tutte bisogno di più o meno tempo per tornare a disposizione. Ecco, quello più vicino al rientro è l’uomo che da quando mancano Frank, Billy e KDB ha fatto la differenza reggendo l’intero peso del centrocampo sulle sue spalle insieme con Lobotka: McT. A Marassi, dopo un primo tempo straordinario per intensità e giocate decisive – gol da trenta metri compreso -, s’è arreso all’infiammazione di un tendine del gluteo. In Coppa Italia è rimasto a riposo, e non poteva essere altrimenti, per provare con un certo margine di serenità a recuperare in vista della sfida con la Roma. Missione possibile, si direbbe: le valutazioni andranno in scena da oggi in poi, ma l’ottimismo ricomincia a circolare”.

