Adnkronos News

Rai, tredicesima fumata nera in Vigilanza per voto su Presidente

By Adnkronos
0

(Adnkronos) –
Tredicesima fumata nera in commissione di Vigilanza Rai per il voto su Simona Agnes come presidente del cda Rai. A quanto apprende l’Adnkronos, nella seduta plenaria di stamane nessun componente era presente per la maggioranza.  

Factory della Comunicazione

Per le opposizioni, erano presenti Antonio Nicita , Francesco Verducci, Stefano Graziano e Ouidad Bakkali (Pd) Maria Elena Boschi, Dafne Musolino e Annamaria Furlan (Iv), Dario Carotenuto, Anna Laura Orrico, Gaetano Amato e Dolores Bevilacqua (M5S) e Giuseppe De Cristofaro (Avs). 

politica

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Mps, si dimette il consigliere e dirigente Mef indagato per insider trading

Adnkronos News

Ucraina, le mosse di Zelensky: elezioni e referendum su pace entro maggio

Adnkronos News

Usa, rapita madre conduttrice Nbc: fermato un uomo che sarà interrogato

Adnkronos News

Iran, Netanyahu negli Usa: vedrà Rubio alle 15, poi incontro con Trump

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.