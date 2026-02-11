NewsCalcioNapoli

Probabili formazioni Napoli – Roma: Dubbio McTominay! Gasp recupera Dybala

Ecco le possibili scelte di Conte e Gasperini

By Sara Di Fenza
0

Domenica sera allo Stadio Maradona, andrà in scena una super sfida tra Napoli e Roma, con tanto in palio. I Giallorossi rincorrono un posto in Champions, con il Napoli che dista solo tre punti.

Factory della Comunicazione

La squadra allenata da Antonio Conte si porta ancora dietro diversi problemi e la formazione dovrebbe essere obbligata. L’unico dubbio è legato alla presenza o meno di Scott McTominay, il quale è in fase di recupero dopo l’infortunio subito a Genova.

La Roma invece, recupera Dybala e Vaz, che dovrebbero comunque partire dalla panchina, mentre restano in dubbio Konè, Ferguson ed Hermoso.

Di seguito le probabili formazioni secondo “La Gazzetta dello Sport“:

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulè, Pellegrini; Malen.

Potrebbe piacerti anche
News

Como, Ludi svela: “Volevamo Vergara già l’anno scorso, ma il Napoli ha deciso di…

News

Meluso: “Volevo Sesko al Napoli. Allo Spezia mi esonerarono per l’algoritmo”

News

Vitale del Gais (Impasto 55): “Conte si è innamorato della nostra pizza. Delusione…

News

Calvarese: “Mancata espulsione di Ramon? Un’errore da matita rossa”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.