Probabili formazioni Napoli – Roma: Dubbio McTominay! Gasp recupera Dybala

Domenica sera allo Stadio Maradona, andrà in scena una super sfida tra Napoli e Roma, con tanto in palio. I Giallorossi rincorrono un posto in Champions, con il Napoli che dista solo tre punti.

Factory della Comunicazione

La squadra allenata da Antonio Conte si porta ancora dietro diversi problemi e la formazione dovrebbe essere obbligata. L’unico dubbio è legato alla presenza o meno di Scott McTominay, il quale è in fase di recupero dopo l’infortunio subito a Genova.

La Roma invece, recupera Dybala e Vaz, che dovrebbero comunque partire dalla panchina, mentre restano in dubbio Konè, Ferguson ed Hermoso.

Di seguito le probabili formazioni secondo “La Gazzetta dello Sport“:

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulè, Pellegrini; Malen.