Pistocchi: “Ci sono tre domande che mi sembrerebbe giusto fare a Conte il giorno dopo Napoli-Como”

Maurizio Pistocchi, giornalista, ha scritto un post sui social commentando quello che è il momento che sta vivendo in stagione il Napoli.

“Ci sono tre domande che mi sembrerebbe giusto fare a Conte il giorno dopo Napoli-Como. La prima riguarda la gestione dei calciatori: è normale che un bravo tecnico passi tutta la partita ad urlare ai suoi giocatori cosa fare e come farlo? Durante la settimana i giocatori non imparano o in partita non la seguono? La seconda riguarda l’atteggiamento nei confronti degli ufficiali di gara: non è sbagliato l’insulto reiterato per un errore ? Che messaggio si trasmette ai giocatori, se la colpa è sempre dell’arbitro? La terza: lei ha ragione quando se la prende con Mauro per domande poco opportune, e provocatorie. Chiunque sia nel calcio infatti sa che gli infortuni subiti dal Napoli in questa stagione sono in alcuni casi imparabili-Lukaku De Bruyne Gilmour -in altri casi traumatici – Neres, DiLorenzo-ma la vera domanda da farsi è se la preparazione è stata fatta in modo corretto, se e come alcuni infortuni potevano essere evitati, magari con un turn over più accentuato o più semplicemente se non siano conseguenza di una idea di gioco che prevede molte verticalizzazioni e accelerazioni. Certo non è una caso se dal giorno dell’addio del personal trainer del 4^scudetto- Tiberio Ancora – gli infortuni muscolari sono stati molti di più rispetto allo scorso anno…”.