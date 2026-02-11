Pedullà: “Manna non ha responsabilità. Mercato deciso da Conte”

Alfredo Pedullà, giornalista, ha commentato l’eliminazione del Napoli dalla Coppa Italia ai microfoni di Sportitalia. Il giornalista si è concentrato sulle responsabilità della costruzione della rosa azzurra.

“Manna non c’entra nulla. L’allenatore ha fatto dieci richieste che gli sono state tutte prese. Va detto che Conte non parlava nemmeno con Ausilio all’Inter: litigarono, si tolsero perfino il saluto. Conte a Napoli ha avuto tutto quello che ha chiesto, tutte le richieste sono state portate a casa. Scusate, ma chi ha voluto Lang e Lucca chiudendo per 65 milioni salvo poi darli via dopo 6 mesi?” Il direttore sportivo quando c’è Conte viene sopraffatto da lui.