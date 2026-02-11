Napoli, test con l’Ischia per preparare la sfida contro la Roma

Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, il Napoli si concentra sul campionato e sulla sfida di domenica sera contro la Roma al Maradona. Per preparare al meglio l’impegno, gli azzurri svolgeranno un allenamento congiunto con l’Ischia Calcio al centro sportivo di Castel Volturno. Il test servirà a mantenere alta l’intensità, verificare la condizione del gruppo, favorire l’inserimento dei nuovi acquisti e far ritrovare ritmo a chi ha avuto problemi fisici, con particolare attenzione a Scott McTominay, da monitorare dopo l’ultimo acciacco.

