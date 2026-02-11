NewsCalcioNapoli

Napoli, test con l’Ischia per preparare la sfida contro la Roma

By Emanuela Menna
0

Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, il Napoli si concentra sul campionato e sulla sfida di domenica sera contro la Roma al Maradona. Per preparare al meglio l’impegno, gli azzurri svolgeranno un allenamento congiunto con l’Ischia Calcio al centro sportivo di Castel Volturno. Il test servirà a mantenere alta l’intensità, verificare la condizione del gruppo, favorire l’inserimento dei nuovi acquisti e far ritrovare ritmo a chi ha avuto problemi fisici, con particolare attenzione a Scott McTominay, da monitorare dopo l’ultimo acciacco.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Antimafia convoca De Laurentiis, Cairo e Marino sulle infiltrazioni nel calcio

News

Elmas dopo l’eliminazione: rammarico e fiducia nel futuro del Napoli

News

Del Genio duro su Conte: “Nessuna autocritica, serve la Champions”

News

Pistocchi: “Ci sono tre domande che mi sembrerebbe giusto fare a Conte il…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.