Napoli-Roma: statistiche e confronto tra le due squadre

Domenica alle ore 18:00 il Napoli di Antonio Conte, dopo l’eliminazione di ieri sera dalla Coppa Italia ai calci di rigore contro il Como, affronterà in campionato la Roma di Gian Piero Gasperini, protagonista di un’ottima stagione.

I giallorossi si trovano attualmente al quinto posto in classifica con 46 punti, a sole tre lunghezze dal Napoli, segno che la cura dell’ex allenatore dell’Atalanta sta funzionando.

Le due formazioni hanno ottenuto lo stesso numero di vittorie in campionato. La Roma, però, ha tre sconfitte in più rispetto agli azzurri (otto contro cinque), mentre il Napoli ha collezionato quattro pareggi contro l’unico dei giallorossi, arrivato in casa contro il Milan.