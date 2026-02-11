Marangon: “Conte non è riuscito a ripetere certi risultati”
A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Luciano Marangon, ex calciatore, fra le tante, di Napoli, Roma ed Inter. Di seguito, un estratto dell’intervista.
L’unico obiettivo stagionale rimasto al Napoli è arrivare tra le prime quattro?
“All’inizio della stagione, essendo una squadra rinnovata con tanti acquisti, Antonio Conte aveva parlato di mantenere il Napoli ad alti livelli e migliorare quanto fatto in passato. Oggi non è riuscito a ripetere certi risultati, ma la squadra è comunque tra le prime quattro o cinque in Italia. Conte ha sempre avuto limiti nelle coppe, il club lo sapeva e, nonostante gli investimenti, l’obiettivo era il quarto posto. Fallimentare solo il percorso in Champions.
Parlare di stagione fallimentare mi sembra eccessivo, non c’era il proposito di stravincere tutto, era importante restare competitivi. Certo, dopo gli investimenti fatti, ci si aspettava qualcosa in più. Un trofeo è arrivato, ma ora l’obiettivo resta la qualificazione in Champions League, che è fondamentale anche dal punto di vista economico.
Nonostante gli investimenti, non si può parlare di stagione programmata per il quarto posto?
No, una società come il Napoli non parte mai pensando al quarto posto. Parte per competere e cercare di vincere tutto. Poi però ci sono anche le altre squadre e non sempre riesci a raggiungere l’obiettivo. L’importante è restare tra le prime forze del campionato, perché poi a fine stagione si analizzano gli errori e si capisce dove intervenire per migliorare.
Vale per tutte le grandi squadre, quest’anno vale anche per il Napoli. Capisco la delusione dei tifosi, ma non si può pensare di cambiare tutto ogni volta che non si vince. C’è un allenatore importante, c’è una base buona su cui lavorare”.