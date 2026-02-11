Marangon: “Conte non è riuscito a ripetere certi risultati”

“All’inizio della stagione, essendo una squadra rinnovata con tanti acquisti, Antonio Conte aveva parlato di mantenere il Napoli ad alti livelli e migliorare quanto fatto in passato. Oggi non è riuscito a ripetere certi risultati, ma la squadra è comunque tra le prime quattro o cinque in Italia. Conte ha sempre avuto limiti nelle coppe, il club lo sapeva e, nonostante gli investimenti, l’obiettivo era il quarto posto. Fallimentare solo il percorso in Champions.

Parlare di stagione fallimentare mi sembra eccessivo, non c’era il proposito di stravincere tutto, era importante restare competitivi. Certo, dopo gli investimenti fatti, ci si aspettava qualcosa in più. Un trofeo è arrivato, ma ora l’obiettivo resta la qualificazione in Champions League, che è fondamentale anche dal punto di vista economico.