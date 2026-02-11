NewsCalcio

Manna sottolinea: “Avremmo voluto competere con tutta la rosa, ma non è un alibi”

Il ds del Napoli, Giovanni Manna, ha parlato ieri sera prima della gara contro il Como, persa ai rigori, che è costata agli azzurri l’uscita dalla Coppa Italia.

A me piacerebbe fare i conti con tutta la rosa a disposizione. Abbiamo avuto infortuni lunghi: avrei voluto confrontarmi in questo campionato con tutta la rosa a disposizione“.

Il direttore sportivo azzurro ha concluso il discorso parlando delle ambizioni degli azzurri: “Siamo usciti in Champions e in campionato siamo in linea con le nostre aspettative. Avremmo voluto competere con tutta la rosa, ma non è un alibi. Abbiamo la fortuna di avere un grande gruppo e un grande allenatore“.

