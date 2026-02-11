La Moviola – Manganiello? Un disastro, Ramon due volte rosso! Un chirurgo..

Errore grave nella gara di Manganiello (Il Cds vota 4), distante dagli standard dello scorso anno, che pesa come un macigno sull’eliminazione del Napoli: Ramon è stato graziato sicuramente una volta (ed era la più facile), se non due (più complicata da spiegare e dunque, secondo il teorema del compianto Farina, meno accettabile in campo e fuori). Erano passati appena 4’ della ripresa, sarebbe stata tutta un’altra gara.

Factory della Comunicazione

DA ROSSO

Come detto, Ramon doveva essere espulso. Ha rischiato grosso sul finire del primo tempo, quando ha fermato Hojlund al limite dell’area (c’era solo Butez davanti), delle discriminanti per il Dogso forse mancava la direzione, i due erano più verso il lato corto dell’area. Il VAR non sarebbe interve-nuto. Clamoroso il secondo mancato giallo: Hojlund lo salta come una porta dello slalom speciale, lui lo butta giù mentre sta entrando in area ed è pronto a tirare. Inspiegabile l’immobilismo di Manganiello. Questo è uno dei casi in cui il VAR dovrebbe poter intervenire per il secondo giallo, l’Ifab ci sta già lavorando.

NETTO

Nessun dubbio sul rigore: Olivera colpisce la gamba sinistra di Smalcic (partito regolare sul cross di Álex Valle).

REGOLARE

Buona la rete di Vergara: al momento del passaggio (illuminante) di Hojlund è tenuto in gioco (in maniera chiara) da Diego Carlos.

VAR: Gariglio 6

Anche avesse voluto…

Fonte: Cds