Il Mattino-Nuovo allenamento congiunto per il Napoli
Domani il Napoli sosterrà a Castel Volturno un allenamento congiunto con l’Ischia. A riferirlo è il Mattino.
“Conte, reduce dall’eliminazione di ieri sera in Coppa Italia contro il Como, prepara la sfida di domenica contro la Roma con un allenamento congiunto contro l’Ischia Calcio, in programma domani a Castel Volturno.
Gli azzurri affronteranno in amichevole gli isolani, formazione che milita nel girone G della Serie D ed è allenata da Simone Corino.
L’allenamento congiunto servirà per mettere minuti nelle gambe ai titolari e valutare le condizioni fisiche della rosa di mister Conte, falcidiata in questa stagione dagli infortuni. L’Ischia, che a dicembre stata rilevata dall’imprenditore Luigi Lauro dalle mani di Pino Taglialatela (ex portiere del Napoli) attualmente è undicesimo in classifica; i gialloblù isolani, dopo un inizio di stagione difficile, hanno trovato maggiore continuità sotto la guida di Corino, subentrato a novembre e sta cercando di allontanarsi dalla zona playout.”