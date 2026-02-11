Il Mattino-Nuovo allenamento congiunto per il Napoli

L’allenamento congiunto servirà per mettere minuti nelle gambe ai titolari e valutare le condizioni fisiche della rosa di mister Conte, falcidiata in questa stagione dagli infortuni. L’Ischia, che a dicembre stata rilevata dall’imprenditore Luigi Lauro dalle mani di Pino Taglialatela (ex portiere del Napoli) attualmente è undicesimo in classifica; i gialloblù isolani, dopo un inizio di stagione difficile, hanno trovato maggiore continuità sotto la guida di Corino, subentrato a novembre e sta cercando di allontanarsi dalla zona playout.”