Gazzetta- “Non è Lukaku”: Se lo dice Conte, c’è da crederci

Nella sconfitta di ieri ai rigori nella sfida contro il Como ha pesato anche l’errore di Romelu Lukaku. Il belga è stato un po’ redarguito dai tifosi azzurri. La Gazzetta dello Sport riporta il pensiero dei supporters.

“Romelu non è a posto, c’è poco da dire. Non è Lukaku”, ha ammesso Conte nel post gara di Coppa Italia. E se lo dice l’allenatore del Napoli, che l’ha portato con sé ogni volta che ha potuto, se lo confessa Conte che ha costruito parte della sua filosofia di gioco intorno al centravanti belga, allora c’è da fidarsi. Big Rom è rientrato in gruppo già da un paio di mesi, ha partecipato alla trasferta di Supercoppa a Riad, ma non ha ancora trovato la titolarità in maglia azzurra. Ha messo piede in campo solo per 56 minuti e ha provato a tirare in porta in un’occasione, nel quarto d’ora contro il Chelsea. Lukaku sarebbe dovuto essere il vero acquisto di gennaio di Conte. La cessione momentanea di Lorenzo Lucca aveva aperto a questa speranza, di aver recuperato completamente Romelu. Fuori dal ritiro pre campionato quando nell’ultima amichevole di Castel di Sangro contro l’Olympiacos si è lesionato il retto femorale della coscia sinistra. Era il 14 agosto, il mercato era ancora aperto e il Napoli si fece trovare pronto acquistando Hojlund, che nell’immaginario dei tifosi e, forse, anche di Conte, avrebbe potuto formare con Romelu una delle coppie d’attacco più temibili della serie A. “Ci vuole pazienza”, ripete di tanto in tanto Conte nelle sporadiche conferenze stampa che presiede. Ce ne vuole davvero, ma vale la pena attendere il ritorno di Romelu Lukaku al 100%. Per lo sprint finale in campionato può e deve fare la differenza e questo Conte lo sa bene”.