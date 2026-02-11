NewsCalcioRassegna Stampa

Il giorno feriale non ha frenato l’onda azzurra al Maradona

By Emilia Verde
Il Napoli è stato battuto dal Como ai rigori, nella gara secca per i quarti di fonale di Coppa Italia, ieri sera al Maradona, dove nemmeno il giorno feriale ha frenato l’onda azzurra di tifosi presenti allo stadio di Fuorigrotta. Il Corriere dello Sport scrive: “Non è la Champions ma c’è il Napoli in campo. Ieri, in occasione della sfida secca dei quarti di Coppa Italia contro il Como, al Maradona c’erano più o meno 45mila spettatori. Un pienone di entusiasmo, la fede e la perseveranza: il dodicesimo che Conte aveva invocato contro il Chelsea, nella notte della disperata caccia al playoff d’Europa, ha indossato la divisa della squadra e s’è presentato anche ieri a Fuorigrotta, al fianco di un gruppo in emergenza ma sempre orgoglioso. Il giorno feriale e le condizioni meteo, non esattamente le più agevoli per una notte di calcio, hanno indotto qualche forfait senza però spaventare la maggior parte dei tifosi che avevano approfittato della grande promozione sui biglietti. E alla fine, è stata onda azzurra”.

